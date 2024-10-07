В частности, стороны обсудят совместные инфраструктурные проекты, экономическое сотрудничество и вопросы энергетической безопасности. Шмыгаль отметил важную роль Словакии в импорте электроэнергии в Украину, подчеркнув, что страна всегда была надежным партнером в этом вопросе.

Также на повестке дня - поддержка мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, вопросы евроинтеграции, разминирование украинских территорий, гуманитарная помощь и восстановление Украины. Будут обсуждаться также вопросы оборонных закупок.

Также ожидается подписание двусторонних документов в рамках политики "нового прагматизма" между Украиной и Словакией.

Фото: Шмыгаль встретился с премьером Словакии для межправительственных консультаций (t.me/Denys_Smyhal)