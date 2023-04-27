Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.

Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Денис Шмигаль запросив Папа Римського до України.

"Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - наголосив він.

Фото: прем'єр України зустрівся з Папою Римським (t.me/Denys_Smyhal)