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Шмигаль зустрівся з головою МЗС Японії: обговорили бізнес

Фото: Йошімаса Хаяші та Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші зустрілися у Києві. Головною темою їх переговорів став бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля в Telegram.

Глава уряду України подякував Японії за підтримку, фінансову, гуманітарну допомогу та введені проти Росії санкції. Шмигаль зазначив, що Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Урядовці обговорили співпрацю для відновлення житла, гарантії продовольчої безпеки, підтримку малого та середнього бізнесу, розмінування.

"Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City - простору, який дає унікальні правові та податкові переваги", - додав прем'єр.

Голова МЗС своєю чергою зазначив, що Японія буде і надалі підтримувати Україну. Токіо пообіцяв передати 24 крани для гуманітарного розмінування, а японські підприємці представили проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини.

 

Фото: Шмигаль зустрівся з головою МЗС Японії (t.me/Denys_Smyhal)

Візит голови МЗС Японії

Сьогодні до України вперше з початку повномасштабної війни приїхав міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.

Візит не був раніше анонсований через безпекову ситуацію. Очікується, що глава МЗС у Києві також зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою.

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