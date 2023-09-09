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Шмыгаль встретился с главой МИД Японии: обсудили бизнес

Фото: Йошимаса Хаяши и Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши встретились в Киеве. Главной темой их переговоров стал бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства Украины поблагодарил Японию за поддержку, финансовую, гуманитарную помощь и введенные против России санкции. Шмыгаль отметил, что Украина уже получила от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи.

Чиновники обсудили сотрудничество для восстановления жилья, гарантии продовольственной безопасности, поддержку малого и среднего бизнеса, разминирование.

"Рассчитываем, что японские компании станут резидентами Дія.City - пространства, которое дает уникальные правовые и налоговые преимущества", - добавил премьер.

Глава МИД в свою очередь отметил, что Япония будет и дальше поддерживать Украину. Токио пообещал передать 24 крана для гуманитарного разминирования, а японские предприниматели представили проекты сотрудничества, в частности, в сфере связи, инфраструктуры и медицины.

 

Фото: Шмыгаль встретился с главой МИД Японии (t.me/Denys_Smyhal)

Визит главы МИД Японии

Сегодня в Украину впервые с начала полномасштабной войны приехал министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.

Визит не был ранее анонсирован из-за ситуации безопасности. Ожидается, что глава МИД в Киеве также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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МИД УкраиныЯпонияДенис ШмыгальВизит в Украину