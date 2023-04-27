Шмигаль зустрівся з главою Міноборони Італії. Що обговорили
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Цінуємо підтримку України з боку Італії на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією", - написав Шмигаль.
Він також розповів, що подякував Італії за шість пакетів військово-технічної допомоги.
"Ми зацікавлені у зміцненні співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері", - підкреслив прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.
Додамо, що Італія стала одним із кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.
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