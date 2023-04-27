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Шмигаль зустрівся з главою Міноборони Італії. Що обговорили

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 20:02
Шмигаль зустрівся з главою Міноборони Італії. Що обговорили Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Цінуємо підтримку України з боку Італії на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією", - написав Шмигаль.

Він також розповів, що подякував Італії за шість пакетів військово-технічної допомоги.

"Ми зацікавлені у зміцненні співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.

Додамо, що Італія стала одним із кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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