Шмигаль зустрівся з главою Міноборони Італії. Що обговорили

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Цінуємо підтримку України з боку Італії на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією", - написав Шмигаль.

Він також розповів, що подякував Італії за шість пакетів військово-технічної допомоги.

"Ми зацікавлені у зміцненні співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері", - підкреслив прем'єр.