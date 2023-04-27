Шмыгаль встретился с главой Минобороны Италии. Что обсудили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Они обсудили сотрудничество в области обороны и евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО. Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией", - написал Шмыгаль.

Он также рассказал, что поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи.

"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере", – подчеркнул премьер.