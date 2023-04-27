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Шмыгаль встретился с главой Минобороны Италии. Что обсудили

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 20:02
Шмыгаль встретился с главой Минобороны Италии. Что обсудили Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Они обсудили сотрудничество в области обороны и евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО. Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией", - написал Шмыгаль.

Он также рассказал, что поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи.

"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере", – подчеркнул премьер.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где принял участие в конференции по восстановлению Украины.

Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

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Италия Денис Шмыгаль Война России против Украины
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