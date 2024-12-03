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Шмигаль зробив заяву щодо тарифів в Україні: що буде з цінами

Вівторок 03 грудня 2024 18:04
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Шмигаль зробив заяву щодо тарифів в Україні: що буде з цінами Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

За словами прем'єра, четверта програма "Зимової підтримки" - це Незмінні зимові тарифи.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - зазначив Шмигаль.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

З 1 грудня ціни на комуналку в Україні залишатимуться стабільними. Водночас нарахування субсидій відбуватиметься за новими правилами. Цього місяця пенсіонери можуть розраховувати лише на індивідуальні надбавки.

Більше про те, за якими тарифами сплачувати послуги ЖКГ та кому підвищать пенсії у грудні, - у матеріалі РБК-Україна.

"Зимова єПідтримка"

Проєкт "Зимової єПідтримки" розроблено Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики.

Вже 1 грудня в Україні стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через "Дію", а також "Укрпошту" та банк.

Водночас зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Послуги ЖКГ Тарифи на ЖКГ Опалювальный сезон
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