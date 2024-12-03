Шмыгаль сделал заявление по тарифам в Украине: что будет с ценами

В Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - отметил Шмыгаль.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

С 1 декабря цены на коммуналку в Украине будут оставаться стабильными. В то же время, начисление субсидий будет происходить по новым правилам. В этом месяце пенсионеры могут рассчитывать только на индивидуальные надбавки.

Больше о том, по каким тарифам платить услуги ЖКХ и кому повысят пенсии в декабре, - в материале РБК-Украина.

"Зимняя єПідтримка"

Проект "Зимней єПідпримки" разработан Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики.

Уже 1 декабря в Украине стартовала программа зимней поддержки, в рамках которой можно получить тысячу гривен. Получить деньги можно через "Дію", а также Укрпочту и банк.

В то же время, зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, которые находятся за границей. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

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