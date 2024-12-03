ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Шмыгаль сделал заявление по тарифам в Украине: что будет с ценами

Вторник 03 декабря 2024 18:04
UA EN RU
Шмыгаль сделал заявление по тарифам в Украине: что будет с ценами Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

По словам премьера, четвертая программа "Зимней поддержки" - это неизменные зимние тарифы.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - отметил Шмыгаль.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

С 1 декабря цены на коммуналку в Украине будут оставаться стабильными. В то же время, начисление субсидий будет происходить по новым правилам. В этом месяце пенсионеры могут рассчитывать только на индивидуальные надбавки.

Больше о том, по каким тарифам платить услуги ЖКХ и кому повысят пенсии в декабре, - в материале РБК-Украина.

"Зимняя єПідтримка"

Проект "Зимней єПідпримки" разработан Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики.

Уже 1 декабря в Украине стартовала программа зимней поддержки, в рамках которой можно получить тысячу гривен. Получить деньги можно через "Дію", а также Укрпочту и банк.

В то же время, зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, которые находятся за границей. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Услуги ЖКХ Тарифы на ЖКХ Отопительный сезон
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели