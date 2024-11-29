Тарифи на комуналку, субсидії та пенсії: чи буде підвищення в грудні

З 1 грудня ціни на комуналку в Україні залишатимуться стабільними. Водночас нарахування субсидій відбуватиметься за новими правилами. Наступного місяця пенсіонери можуть розраховувати лише на індивідуальні надбавки.

Більше про те, за якими тарифами сплачувати послуги ЖКГ та кому підвищать пенсії у грудні, – на РБК-Україна .

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Тарифи на світло

Вартість електроенергії для населення у грудні 2024 не зміниться. Вже пів року українці сплачують за світло 4,32 грн/кВт-год. Цей тариф буде діяти щонайменше до 30 квітня 2025.

Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше, але лише в нічні години. Для них встановлено тариф з 23:00 до 07:00 на рівні 2,16 грн/кВт-год.

Вартість газу

Більшість побутових споживачів України є абонентами компанії "Нафтогаз" і користуються тарифним планом "Фіксований". Його вартість залишається незмінною ще з "довоєнних" часів – на рівні 7,96 грн/куб.м. У інших постачальників ціни трохи відрізняються, але не перевищують 9,9 грн/куб.м.

В уряді запевняють, що тарифи на газопостачання для побутових споживачів лишатимуться незмінними як мінімум до 30 квітня 2025, а саме до завершення опалювального сезону.

Фото: підвищення цін на газ у грудні не буде (GettyImages)

Варто зазначити, що вартість послуги розподілу газу зафіксована мораторієм уряду.

Скільки платити за воду

Мешканці більшості міст України продовжують сплачувати за холодне водопостачання за тарифами, які було встановлено ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, у Києві вартість кубічного метру холодної води з 2022 року становить 30,38 грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) неодноразово намагалася узгодити підвищення вартості послуг холодного водопостачання, проте поки безрезультатно.

Втім у невеликих населених пунктах рішення про тарифи ухвалює місцева влада, тому ціни можуть рости. Також підвищується абонентська плата за водопостачання.

Тарифи на опалення

Вартість послуг централізованого теплопостачання зафіксована мораторієм уряду на час дії воєнного стану в країні та ще пів року після його скасування. Тому ціни на опалення для побутових споживачів вже третій рік залишаються незмінними.

А для домогосподарств, які опалюють житлові приміщення електричними приладами, встановлено пільговий тариф на світло. До 30 квітня 2025 вони можуть платити за тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання електроенергії за місяць не перевищує 2000 кВт.

Також продовжує діяти програма субсидій на придбання твердого пічного палива (дрова) для домогосподарств. На родину надається компенсація у розмірі 16,2 тис. грн на рік.

Що зміниться при оформленні субсидії

До 30 квітня 2025 українці, які мають право на субсидію, автоматично отримуватимуть компенсацію від держави на оплату комуналки.

А тим, хто вперше звернувся за субсидією до 30 листопада, можна було оформити її на весь період опалення.

Фото: правила нарахування субсидії зміняться 1 грудня (GettyImages)

В Пенсійному фонді України наголошують, що з 1 грудня 2024 субсидію призначатимуть лише з місяця звернення, тобто за жовтень-листопад компенсації вже не буде.

Оформити субсидію можна особисто у сервісному центрі ПФУ, онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд". Також можна відправити документи (заяву та декларацію про доходи) поштою на адресу територіального органу Фонду.

Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024/2025 враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року.

Переглянути всі дані щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ в розділі "Моя субсидія".

Виплата пенсій у грудні 2024

Наступного перерахунку виплат пенсіонерам варто очікувати в березні 2025 року, коли відбудеться планова індексація.

Фото: доплати до пенсії в грудні будуть індивідуальними (freepik.com)

У грудні надбавки отримають українці при досягненні певного віку:

для пенсіонерів від 70 до 75 років – щомісячна доплата становить 300 грн ;

; для пенсіонерів від 75 років до 80 років – 456 грн ;

; для осіб старших за та 80 років – 570 грн.

Також індивідуальний перерахунок у ПФУ зроблять за зверненням, якщо після досягнення пенсійного віку особа продовжувала працювати, але наразі звільнилася.

При підготовці використовувалися: інформація з порталу ПФУ, публікації пресслужби Мінсоцполітики, Урядового порталу.