Скільки можна зберігати дров, щоб не потрапити за ґрати: пояснення авторів законопроєкту

Проголосований Верховною Радою законопроєкт дозволяє українцям зберігати 30 м куб. соснових дров або 15 м куб. дубових. І ця норма технічно запрацює лише з початку наступного опалювального сезону.

Про це заявив один з авторів законопроєкту №9665 депутат Максим Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії " Слуга народу ".

Депутат стверджує, що закон покликаний зупинити незаконні вирубки та спрямований проти "чорних лісорубів", та "незаконних пилорам".

"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", - сказав Павлюк.

Він додав, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними ДроваЄ, - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

Як зазначив депутат, якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися.

"Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", - повідомив автор законопроєкту.

Павлюк заявив, навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

Тюрма за дрова

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон (проєкт №9665), який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Зараз він переданий на підпис президенту.

Законом передбачено:

штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч гривень,

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис. гривень.

Закон також передбачає штраф для громадян навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.