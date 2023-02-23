Шмигаль заявив про необхідність санкцій Заходу проти російських алмазів

Україна очікує від союзників, що вони запровадять санкції проти алмазної індустрії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр підкреслив, що важливо запровадити обмеження не лише проти атомних компаній країни-агресора, а й проти фізосіб, які безпосередньо впливають на хід повномасштабної агресії.

"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" складає 200 млрд доларів. Враховуючи окупацію Запорізької АЕС та ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал росії, що це неприпустимо", - заявив Шмигаль.

Також він висловив сподівання, що найближчим часом санкції запровадять і проти російської атомної галузі.

Глава українського уряду висловив сподівання, що обмеження проти російських алмазів увійдуть до наступного пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що країни "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу вивчають способи відстеження шляхів постачання російських алмазів, щоб обмежити їх продаж.

Також ми писали, що Україна та її союзники хочуть надати алмазам Росії статусу "конфліктних".

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