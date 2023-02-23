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Шмыгаль заявил о необходимости санкций Запада против российских алмазов

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает от союзников, что они введут санкции против алмазной индустрии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Глава украинского правительства выразил надежду, что ограничения против российский алмазов войдут в следующий пакет санкций против России.

Также он выразил ожидания, что в ближайшее время санкции введут и против российской атомной отрасли.

"Портфель зарубежных заказов компании «Росатом» составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно из-за санкций дать сигнал россии, что это недопустимо", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что важно ввести ограничения не только против атомных компаний страны-агрессора, но и против физлиц, которые непосредственно влияют на ход полномасштабной агрессии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что страны "Большой семерки" (G7) и Европейского союза изучают способы отслеживания путей поставок российских алмазов, чтобы ограничить их продажу.

Также мы писали, что Украина и ее союзники хотят предоставить алмазам России статус "конфликтных".

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Российская ФедерацияДенис ШмыгальВойна России против Украины