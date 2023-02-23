Шмыгаль заявил о необходимости санкций Запада против российских алмазов

Глава украинского правительства выразил надежду, что ограничения против российский алмазов войдут в следующий пакет санкций против России.

Также он выразил ожидания, что в ближайшее время санкции введут и против российской атомной отрасли.

"Портфель зарубежных заказов компании «Росатом» составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно из-за санкций дать сигнал россии, что это недопустимо", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что важно ввести ограничения не только против атомных компаний страны-агрессора, но и против физлиц, которые непосредственно влияют на ход полномасштабной агрессии.