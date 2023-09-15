Шмигаль запросив в Україну нового спецпредставника з питань економічного відновлення від США

Нового спецпредставника з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вже запросили відвідати Україну, уряд в наступному місяці буде планувати таку зустріч.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна .

"Стосовно призначення уповноваженої президента США щодо України, у мене особисто контакту ще не було, але я переконаний, що він відбудеться найближчим часом", - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, він уже запросив через посольство США, щоб вона відвідала Україну. Глава уряду переконаний, що це відбудеться найближчим часом,

"Будемо мати зустрічі, проговоримо це, я думаю, в наступному місяці будемо планувати таку зустріч", - додав прем'єр-міністр.

Україна думає про формати співпраці

Зазначається, що в більшості країн G7 призначенні представники президента з питань відновлення України. Однією з перших країн була Франція і далі такі представники з'явилися в багатьох країнах-партнерах.

"Це дуже добре, зараз ми думаємо над форматом співпраці, у мене є пропозиція, я запропонував міністру інфраструктури, можливо цих людей занести в наглядову раду Агентства відновлення. Це дасть синергію в нашій співпраці", - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що це сигнал того, що Сполучені Штати, як і інші країни-партнери, мають намір підтримувати Україну не лише на час повномасштабної війни, а підтримувати країну в процесі відновлення, і не лише даючи гроші, а структурно допомагаючи нам відновитися за принципом "збудувати краще, ніж було", використовуючи нові технології.

Призначення Пенні Пріцкер

Вчора президент Сполучених Штатів Джо Байдена призначив нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Він зазначив, що Пріцкер буде працювати в тісній співпраці з урядом України, а також союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором. Вона спрямовуватиме зусилля Сполучених Штатів на допомогу у відновлення української економіки.

"Пані Прітцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу "Великої сімки", щоб міжнародні зусилля були взаємодоповнювальні та взаємно підсилювали один одного, а також заохочувати міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку нагальних потреб України у відновленні економіки", - заявив Байден.