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Шмыгаль пригласил в Украину нового спецпредставителя по вопросам экономического восстановления от США

Пятница 15 сентября 2023 15:56
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Шмыгаль пригласил в Украину нового спецпредставителя по вопросам экономического восстановления от США Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

Нового спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер уже пригласили посетить Украину, правительство в следующем месяце будет планировать такую встречу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина.

"Относительно назначения уполномоченного президента США по Украине, у меня лично контакта еще не было, но я убежден, что он состоится в ближайшее время", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, он уже пригласил через посольство США, чтобы она посетила Украину. Глава правительства убежден, что это произойдет в ближайшее время,

"Будем иметь встречи, проговорим это, я думаю, в следующем месяце будем планировать такую встречу", - добавил премьер-министр.

Украина думает о форматах сотрудничества

Отмечается, что в большинстве стран G7 назначении представители президента по вопросам восстановления Украины. Одной из первых стран была Франция и дальше такие представители появились во многих странах-партнерах.

"Это очень хорошо, сейчас мы думаем над форматом сотрудничества, у меня есть предложение, я предложил министру инфраструктуры, возможно этих людей занести в наблюдательный совет Агентства восстановления. Это даст синергию в нашем сотрудничестве", - сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что это сигнал того, что Соединенные Штаты, как и другие страны-партнеры, намерены поддерживать Украину не только на время полномасштабной войны, а поддерживать страну в процессе восстановления, и не только давая деньги, а структурно помогая нам восстановиться по принципу "построить лучше, чем было", используя новые технологии.

Назначение Пенни Прицкер

Вчера президент Соединенных Штатов Джо Байдена назначил нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Он отметил, что Прицкер будет работать в тесном сотрудничестве с правительством Украины, а также союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором. Она будет направлять усилия Соединенных Штатов на помощь в восстановлении украинской экономики.

"Госпожа Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу "Большой семерки", чтобы международные усилия были взаимодополняющие и взаимно усиливали друг друга, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать свою поддержку насущных потребностей Украины в восстановлении экономики", - заявил Байден.

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