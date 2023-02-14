Шмигаль закликав Захід відреагувати на осушення росіянами Каховського водосховища

"Сьогодні Росія намагається зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему - 10 лютого - тривала понад добу. Ракетами та дронами було обстріляно 6 енергооб’єктів та 7 високовольтних підстанцій магістральних мереж. Завдяки професійній роботі енергетиків після такого масованого удару вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами", - йдеться у заяві.

Шмигаль пояснив, що вже третю добу поспіль ліміти споживання до областей не доводяться. На сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, частині Херсонської та Харківської областей.

"Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", - заявив прем'єр-міністр України.

Шмигаль додав, що ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Це загрожує Україні, Європі та світу загалом, а тому цивілізований світ не повинен мовчати.

Прем'єр-міністр закликав всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. В іншому випадку Україна зітнеться з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту.