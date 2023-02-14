Шмыгаль призвал Запад отреагировать на осушение россиянами Каховского водохранилища

"Сегодня Россия пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему - 10 февраля - длилась более суток. Ракетами и дронами было обстреляно 6 энергообъектов и 7 высоковольтных подстанций магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе энергетиков после столь массированного удара удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам", - говорится в заявлении.

Шмыгаль объяснил, что уже третьи сутки подряд лимиты потребления в области не приходятся. На сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и близлежащих районах, части Херсонской и Харьковской областей.

"Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", - заявил премьер-министр Украины.

Шмыгаль добавил, что еще большей является атомная угроза. Снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС. Это угрожает Украине, Европе и миру в целом, а потому цивилизованный мир не должен молчать.

Премьер-министр призвал всеми доступными средствами оказывать давление на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам. В противном случае Украина столкнется с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента.