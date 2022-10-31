Кремль прагне використати зиму як зброю проти України, - Буданов

Кремль прагне використати зиму, як зброю проти війни в Україні, щоб укріпити оборонні позиції і завадити контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника ГУР МО Кирила Буданова виданню Inews .

"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами", - зазначив очільник розвідки України.

Крім того Буданов зазначив, що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане "сейсмічним" ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їхні наративи про власну непереможність і про Україну.

Наразі, за його словами, російські війська відступають від Херсона, оскільки вони приймають більш оборонну позицію напередодні зими - евакуюють жителів, відводять важку наступальну техніку, щоб уникнути величезних втрат.

Також російські війська будують лінії протитанкових укріплень типу "зуби дракона" в глибині Луганська, щоб уповільнити просування українських військ.