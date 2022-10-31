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Кремль прагне використати зиму як зброю проти України, - Буданов

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Понеділок 31 жовтня 2022 15:34
Кремль прагне використати зиму як зброю проти України, - Буданов Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Кремль прагне використати зиму, як зброю проти війни в Україні, щоб укріпити оборонні позиції і завадити контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника ГУР МО Кирила Буданова виданню Inews.

"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами", - зазначив очільник розвідки України.

Крім того Буданов зазначив, що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане "сейсмічним" ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їхні наративи про власну непереможність і про Україну.

Наразі, за його словами, російські війська відступають від Херсона, оскільки вони приймають більш оборонну позицію напередодні зими - евакуюють жителів, відводять важку наступальну техніку, щоб уникнути величезних втрат.

Також російські війська будують лінії протитанкових укріплень типу "зуби дракона" в глибині Луганська, щоб уповільнити просування українських військ.

Раніше очільник ГУР МО наголосив, що в окупованому Херсоні знаходяться найбільш підготовлені та боєздатні російські військові. На південному напрямку налічується близько 40 тисяч осіб сил противника.

Також Кирило Буданов спрогнозував, коли відбудеться наступ на Крим.

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