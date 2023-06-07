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Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією з окупованих територій

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Середа 07 червня 2023 20:18
Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією з окупованих територій Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних організацій із закликом втрутитися і допомогти з евакуацією людей з окупованих росіянами територій Херсонської області, які потерпають від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра.

"Звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що внаслідок теракту затоплені десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію із контрольованої нами території Херсонської області.

Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще. Сотні будинків буквально зникли під водою. Люди вимушені власними силами покидати домівки, а хто не здатний - опинився у пастці стихії.

"Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть. Маємо діяти негайно!", - наголосив Шмигаль.

Евакуація із затоплених окупованих територій

Через підрив Каховської ГЕС вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що в окупованій Херсонській області треба евакуювати людей з 20 населених пунктів.

Українські рятувальники евакуюють мешканців правого берега, влада також працює над евакуацією населення з лівого окупованого берега, адже росіяни залишили людей напризволяще.

За даними Генштабу, російські окупанти заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Зазначається, що після підриву росіянами Каховської ГЕС, жителі селища Козачі Лагері, що опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної "влади" та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.

Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію.

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Каховська ГЕС Денис Шмигаль
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