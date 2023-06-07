Шмыгаль призвал международные организации помочь с эвакуацией с оккупированных территорий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в международные организации с призывом вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, которые страдают от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра.

"Обратился к руководству ООН, Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям по поводу подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что в результате теракта затоплены десятки населенных пунктов. Украинские власти организовали эвакуацию с контролируемой нами территории Херсонской области.

Однако на левом берегу, во временной оккупации, люди брошены россиянами на произвол судьбы. Сотни домов практически исчезли под водой. Люди вынуждены собственными силами покидать дома, а кто не способен - оказался в ловушке стихии.

"Международные гуманитарные организации должны немедленно вмешаться. Мы призываем взять на себя эвакуацию людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области. Должны спасти жизнь людей, которых оккупанты обрекли на смерть. Должны действовать немедленно!", - подчеркнул Шмыгаль.

Эвакуация с затопленных оккупированных территорий

Из-за подрыва Каховской ГЭС вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что в оккупированной Херсонской области нужно эвакуировать людей из 20 населенных пунктов.

Украинские спасатели эвакуируют жителей правого берега, власти также работают над эвакуацией населения с левого оккупированного берега, ведь россияне оставили людей на произвол судьбы.

По данным Генштаба, российские оккупанты запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Отмечается, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагери не дождались помощи от оккупационной "власти" и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию.