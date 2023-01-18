Україна та МАГАТЕ продовжують роботу щодо повернення Запорізької АЕС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили повернення Запорізької АЕС під контроль нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну в Telegram .

За словами прем'єра, Гроссі запевнив, що МАГАТЕ ніколи не визнає Запорізьку АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, власністю Росії.

"Продовжуємо далі працювати над повним виведенням російських військ та персоналу "Росатому" з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України", - наголосив Шмигаль.