Шмигаль закликав до демілітаризації ЗАЕС, інакше буде катастрофа гірша за Чорнобиль

"37 років тому Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф - аварією на Чорнобильській АЕС", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 мільйонів людей.

"Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС", - наголосив прем'єр-міністр.

Також він наголошує, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодні. І першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ.