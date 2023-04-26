RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС, иначе будет катастрофа похлеще Чернобыля

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Действия оккупантов на Запорожской АЭС могут повлечь за собой катастрофу, которая будет в разы превышать масштабы в аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из самых больших техногенных катастроф - аварией на Чернобыльской АЭС", - написал Шмигаль.

Он отметил, что умалчивание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, вышедшим далеко за пределы современной Украины. В общей сложности пострадало почти 5 миллионов человек.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС", - подчеркнул премьер-министр.

Также он отмечает, что каждая цивилизованная страна должна помнить о событиях и последствиях 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором сегодня. И первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли России.

Напомним, США призвали Россию не трогать ядерные технологии на Запорожской АЭС.

Также ранее мы писали, что ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ухудшается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСПремьер-министрЧАЭС