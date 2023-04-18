США застерегли Росію не чіпати ядерні технології на ЗАЕС, - CNN

Сполучені Штати мають чутливі ядерні технології на Запорізькій атомній електростанції. Тому Вашингтон застеріг Росію не чіпати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У листі, який Міністерство енергетики США надіслало "Росатому", йдеться, що Запорізька атомна електростанція в Енергодарі (Україна) "містить ядерні технічні дані американського походження, що перебувають під експортним контролем уряду США".

Товари, програмне забезпечення і технології підлягають експортному контролю США, якщо їх використання може завдати шкоди інтересам національної безпеки США.

Міненергетики США надіслало листа "Росатому" у зв'язку з тим, що російські війська продовжують контролювати ЗАЕС. Через інтенсивні російські обстріли в цьому районі станцію часто відключали від енергосистеми України, що викликало побоювання в Європі з приводу ядерної аварії.

Міністерство енергетики попередило "Росатом" у листі, що "незаконним" є поводження з американськими технологіями будь-якими російськими громадянами або організаціями.

"Згідно із законодавством США, неуповноважені особи, включно з російськими громадянами та російськими організаціями, такими як "Росатом" і його дочірні компанії, свідомо та навмисно отримують доступ, володіють, контролюють, експортують, зберігають, вилучають, розглядають, реекспортують, надсилають, передають, копіюють, маніпулюють такою технологією чи технічними даними, або надсилають, чи уповноважують інших робити те саме, без того, щоб такі російські організації стали уповноваженими одержувачами за рішенням Міністерства енергетики, без того, щоб такі організації стали уповноваженими отримувачами за рішенням Міністерства енергетики.

В іншому листі директора Управління з політики нерозповсюдження Міністерства енергетики США Андреа Феркіля генінспектору Міненергетики описується технологія, яку США експортували в Україну для використання на ЗАЕС, і повторюється, що відомство "не має жодних записів щодо поточного дозволу на передання цієї технології та технічних даних будь-якому російському громадянину або організації".