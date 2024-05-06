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Шмигаль про введення західних військ в Україну: якщо прийде час, ми будемо вдячні

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Підкріплення з боку західних військовослужбовців допоможе Україні відтіснити ворога. Якщо прийде час, Київ буде вдячний такому кроку від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, якого цитує CBC.

Як й згадувалось вище, відповідаючи на питання, чи вітатиме Україна введення військ з країн НАТО, Шмигаль заявив, що це допоможе відкинути ворога. Втім, сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку. 

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - додав Шмигаль. 

Питання введення західних військ в Україну

В кінці зими президент Франції Еммануель Макрон допустив сценарій, який передбачатиме введення військ на територію України. Слова французького лідера викликали занепокоєння серед його колег, втім, були й ті, хто підтримав би такий крок

Як пояснив Макрон, він не відкидає жодного сценарію, оскільки сьогодні світ бореться з людиною (диктатором Володимиром Путіним), яка немає меж у своїх діях. 

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Денис ШмигальВійна в Україні