Шмыгаль о введении западных войск в Украину: если придет время, мы будем благодарны

Как и упоминалось выше, отвечая на вопрос, будет ли приветствовать Украина введение войск из стран НАТО, Шмыгаль заявил, что это поможет отбросить врага. Впрочем, сегодня Киев просит у союзников только военную технику.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", - добавил Шмыгаль.

Вопросы введения западных войск в Украину

В конце зимы президент Франции Эммануэль Макрон допустил сценарий, предусматривающий ввод войск на территорию Украины. Слова французского лидера вызвали беспокойство среди его коллег, впрочем, были и те, кто поддержал бы такой шаг.

Как пояснил Макрон, он не исключает ни одного сценария, поскольку сегодня мир борется с человеком (диктатором Владимиром Путиным), который не имеет границ в своих действиях.