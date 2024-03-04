UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль вважає безглуздою блокаду кордону. Причина "бід" польських фермерів - експорт з РФ

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами", - сказав він.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі 5 кроків, аби вирішити питання блокади, польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

Шмигаль висловив сподівання, що "польські аграрії розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії і білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема".

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща