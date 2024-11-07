Шмигаль відповів, від чого залежатимуть графіки відключень світла взимку

На Київському міжнародному економічному форумі Шмигаль завив, що зараз ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів.

"Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему", - повідомив прем’єр.

Шмигаль розповів, що в уряді готуються за всіма можливими напрямками. Зокрема, домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки. Також продовжується розбудова розподіленої генерації, для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії.

"Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах", - сказав він.

За його словами, бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку

Графіки відключень

Нагадаємо, Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.

Як заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетичної промисловості та радник уряду України з питань енергетики, у гіршому випадку - якщо температура опуститься нижче за мінус 10 градусів і Москва виведе з ладу українські атомні електростанції - країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 20 годин на добу. .

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.