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Шмыгаль ответил, от чего будут зависеть графики отключений света зимой

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины готовится к зиме, а возле энергообъектов построена защита. В то же время, ситуация со светом будет зависеть от интенсивности российских атак.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

На Киевском международном экономическом форуме Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов.

"Прохождение зимы зависит, прежде всего, от интенсивности российских атак на нашу энергосистему", - сообщил премьер.

Шмыгаль рассказал, что в правительстве готовятся по всем возможным направлениям. В частности, договорились об увеличении физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт. Отдельно договорились о дополнительном объеме так называемой аварийной поддержки. Также продолжается развитие распределенной генерации, для бизнеса работают государственные программы поддержки установления альтернативных источников энергии.

"Имеем достаточный запас разного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах", - сказал он.

По его словам, бизнес также может импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от потенциальных отключений зимой.

Графики отключений

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Как заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетической промышленности и советник правительства Украины по вопросам энергетики, в худшем случае - если температура опустится ниже минус 10 градусов и Москва выведет из строя украинские атомные электростанции - страна может столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до 20 часов сутки.

В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.

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