Шмигаль відповів на пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгах: що відомо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на електронну петицію з пропозицією заблокувати на стримінгових платформах в Україні пісні російською мовою. Він повідомив, зокрема, що профільним міністерствам доручили "додатково опрацювати зазначене питання".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.
У відповіді Шмигаля зазначається, що Кабмін розглянув електронну петицію №41/007827-25еп "Заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні" від 17 лютого 2025 року відповідно до:
Уточнюється, що уряд України "здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади", які забезпечують:
Наголошується, що "на сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою".
Водночас повідомляється, що "з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо".
Шмигаль пояснив, що з цією метою у державах-членах Європейського Союзу набули чинності акти:
"Зазначені законодавчі акти спрямовані на зменшення можливих системних ризиків та загроз демократичним процесам у державах-членах ЄС, забезпечення прав громадян та свободи слова", - йдеться у відповіді посадовця.
У документі зазначається також, що "DSA платформи, які не належать до дуже великих онлайн-платформ (Very Large Online Platforms - VLOPs) і дуже великих онлайн-пошукових систем (Very Large Online Search Engines - VLOSEs), контролюються на національному рівні координаторами цифрових послуг (Digital Service Coordinators - DSCs), на відміну від VLOPs та VLOSEs, які контролюються безпосередньо Європейською Комісією".
"У зв'язку з цим Україна зацікавлена у гармонізації вітчизняного законодавства з нормами законодавства ЄС, зокрема у сфері цифрового розвитку. Тому центральні органи виконавчої влади працюють над прийняттям українських аналогів Актів ЄС DSA та DMA, положення яких мають бути імплементовані до національного законодавства", - розповів Шмигаль.
Насамкінець повідомляється, що "враховуючи суспільний інтерес до питання, порушеного у петиції", Міністерству культури та стратегічних комунікацій (МКСК) - разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерство юстиції - було доручено "додатково опрацювати зазначене питання та про результати Вас поінформувати".
Нагадаємо, 17 лютого на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція мовного активіста Олександра Леоненка заблокувати на стримінгових платформах в Україні (Apple Music, Spotify та ін.) пісні російською мовою - незалежно від національності виконавця.
Автор петиції зауважив, що для реалізації такої заборони необхідно запровадити відповідні законодавчі ініціативи, а також запропонував урядовцям "провести інформаційні кампанії, що популяризують українську музику та культуру, з метою підтримки національної ідентичності".
Крім того, Леоненко навів вичерпне обґрунтування своїх пропозицій та аргументи, "які можуть підтвердити можливість КМУ вплинути на ситуацію з російськомовною музикою на стримінгових платформах".
До такої ініціативи практично одразу долучилось чимало громадян. Вже на третій день (вдень 20 лютого), під петицією було зібрано майже 28 тисяч підписів (із 25 тисяч необхідних).
Згодом на пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгах відповіли у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Тим часом петицію було переслано на розгляд Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Читайте також, як по-новому пропонують штрафувати українців за російську музику.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.