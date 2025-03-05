Шмигаль відповів на пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгах: що відомо

Про що саме йдеться у відповіді Шмигаля на електронну петицію

У відповіді Шмигаля зазначається, що Кабмін розглянув електронну петицію №41/007827-25еп "Заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні" від 17 лютого 2025 року відповідно до:

статті 40 Конституції України;

статті 23-1 закону "Про звернення громадян";

Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету міністрів України.

Уточнюється, що уряд України "здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади", які забезпечують:

проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя;

виконання Конституції та законів України, актів президента України;

додержання прав і свобод людини та громадянина.

Наголошується, що "на сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою".

Водночас повідомляється, що "з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо".

Шмигаль пояснив, що з цією метою у державах-членах Європейського Союзу набули чинності акти:

про цифрові послуги (Digital Services Act - DSA);

про цифрові ринки (Digital Markets Act - DMA).

"Зазначені законодавчі акти спрямовані на зменшення можливих системних ризиків та загроз демократичним процесам у державах-членах ЄС, забезпечення прав громадян та свободи слова", - йдеться у відповіді посадовця.

У документі зазначається також, що "DSA платформи, які не належать до дуже великих онлайн-платформ (Very Large Online Platforms - VLOPs) і дуже великих онлайн-пошукових систем (Very Large Online Search Engines - VLOSEs), контролюються на національному рівні координаторами цифрових послуг (Digital Service Coordinators - DSCs), на відміну від VLOPs та VLOSEs, які контролюються безпосередньо Європейською Комісією".

"У зв'язку з цим Україна зацікавлена у гармонізації вітчизняного законодавства з нормами законодавства ЄС, зокрема у сфері цифрового розвитку. Тому центральні органи виконавчої влади працюють над прийняттям українських аналогів Актів ЄС DSA та DMA, положення яких мають бути імплементовані до національного законодавства", - розповів Шмигаль.

Насамкінець повідомляється, що "враховуючи суспільний інтерес до питання, порушеного у петиції", Міністерству культури та стратегічних комунікацій (МКСК) - разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерство юстиції - було доручено "додатково опрацювати зазначене питання та про результати Вас поінформувати".

Відповідь прем'єр-міністра на петицію (документ: petition.kmu.gov.ua)