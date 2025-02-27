Мінкульт відповів на пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгах: деталі

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій відреагували на одну з електронних петицій до урядовців. Йдеться про пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис мовного активіста Олександра Леоненка в Instagram.

Реакція урядовців на петицію

"Отримав офіційну відповідь від Кабінету міністрів України щодо моєї петиції з вимогою заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні, яка за три дні набрала понад 28 тисяч підписів громадян", - повідомив Леоненко у своїй публікації.

Він уточнив, що уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

"Оскільки цей орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями (стримінговими платформами) та укласти з ними договір щодо блокування російського музичного контенту на території України", - пояснив автор ініціативи.

Крім того, він опублікував лист від департаменту інформаційної політики та безпеки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, який отримав у відповідь на петицію.

Відповідь міністерства на електронну петицію (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)

У документі зазначається, що:

Мінкульт розглянув електронну петицію "в межах компетенції";

правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа та засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері визначає закон "Про медіа";

вести переговори з уповноваженими представниками провайдерів платформ спільного доступу до інформації, аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення (що не підпадають під юрисдикцію України), а також підписувати з ними договори або меморандуми, має право Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення;

зазначене звернення (петицію) надіслали "за належністю" - для розгляду та надання відповіді автору звернення у визначений законодавством термін.

"Прошу всіх журналістів написати інформаційні матеріали, статті про цю відповідь. Всіх інших прошу відмічати під цим дописом наших журналістів із проханням написати матеріал, а також наших артистів. Тримаємо разом руку на пульсі, віримо в позитивне вирішення ситуації", - підсумував Леоненко.

Допис Леоненка (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)