Шмигаль відповів, чи можна відкрити небо над Україною хоча б частково

Наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору", - розповів він.
За словами глави уряду, ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації.
"Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав Шмигаль.
За його даними, під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.
Авіасполучення в Україні було припинено з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Усі польоти було скасовано.
Розмови про те, щоб відновити авіасполучення в Україні ведуться вже давно. Так, нещодавно віце-прем'єр Олексій Кулеба заявляв, що авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього необхідні серйозні системи протиповітряної оборони.
Крім того, наприкінці жовтня Україна представила дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Захід відбувся у Варшаві.
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