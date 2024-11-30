Шмыгаль ответил, можно ли открыть небо над Украиной хотя бы частично

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", - рассказал он.

По словам главы правительства, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал Шмыгаль.

По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.