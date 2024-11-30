Шмигаль відповів, чи можна відкрити небо над Україною хоча б частково

Наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору", - розповів він.

За словами глави уряду, ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації.

"Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав Шмигаль.

За його даними, під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.