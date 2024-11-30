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Шмыгаль ответил, можно ли открыть небо над Украиной хотя бы частично

Украина, Суббота 30 ноября 2024 11:27
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Шмыгаль ответил, можно ли открыть небо над Украиной хотя бы частично Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", - рассказал он.

По словам главы правительства, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал Шмыгаль.

По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Авиасообщение в Украине

Авиасообщение в Украине было приостановлено с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Все полеты были отменены.

Разговоры о том, чтобы возобновить авиасообщение в Украине ведутся уже давно. Так, недавно вице-премьер Алексей Кулеба заявлял, что авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Но для этого необходимы серьезные системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в конце октября Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Мероприятие прошло в Варшаве.

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