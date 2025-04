Шмигаль: Україна розраховує на продовження "транспортного безвізу" з ЄС

За словами Шмигаля, на переговорах із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас і єврокомісаром із питань розширення Мартою Кос обговорювали питання об'єднання інструментарію Угоди про асоціацію з переговорним процесом про вступ України до блоку.

"Таким чином, отримаємо низку переваг від інтеграції до внутрішнього європейського ринку ще до приєднання до ЄС", - розповів прем'єр.

Він уточнив, що йдеться про лібералізацію торгівлі та збереження її обсягів і динаміки. Від такого процесу виграє як Україна, так і країни ЄС.

"Транспортний безвіз"

"Очікуємо продовження Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року. Таким чином, українським перевізникам і далі не потрібні будуть окремі дозволи", - зазначив прем'єр.

Він також окремо подякував ЄС за "Шляхи солідарності", які блок створив у відповідь на блокаду Чорного моря Росією. Вони врятували економіку й аграрний сектор України та багато країн, які потребували української продукції.

Угода ACAA

Також Шмигаль зазначив, що Україна прагне приєднатися до Угоди ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), яка дасть змогу українським промисловим товарам не проходити додаткові процедури сертифікації в ЄС.

"Ініціювання офіційної оцінки ЄС щодо виконання експертних рекомендацій - важливий крок у цьому напрямку", - додав він.

За його словами, Україна також хоче отримати режим внутрішнього ринку з ЄС у секторі електронних комунікацій і поступово інтегруватися в Єдиний цифровий ринок ЄС.

Українська влада очікує оцінки Єврокомісією національного законодавства у сфері роумінгу.