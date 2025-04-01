Шмигаль: твердо вірю, що Україна вступить до ЄС одразу після закінчення війни

Україна хоче добитися прогресу у вступних переговорах з Євросоюзом цього року. Країна розраховує на членство в блоці відразу після завершення війни.
Про це під час виступу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" заявив прем'єр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Шмигаля, Україна та ЄС завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Україна очікує, що ці переговорні кластери будуть відкриті в першій половині 2025 року.
"У 2025 році наша мета - відкрити всі шість кластерів переговорів про приєднання одночасно. Ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Я впевнений, що для досягнення цієї мети не існує жодних реальних перешкод - необхідні тільки політична воля і загальна прихильність до наполегливої роботи", - підкреслив прем'єр.
Він нагадав, що Україна довела, що може рухатися "з безпрецедентною швидкістю" і досягати результатів не за роки, а за місяці.
"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після закінчення повномасштабної війни", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.
Попри це, фактично переговори все ще не розпочалися. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, початок переговорів блокує Угорщина.
На початку березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан розповів, що він хоче провести у себе в країні референдум щодо вступу України до ЄС, щоб дізнатися думку угорців.
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