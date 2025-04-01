Шмыгаль: твердо верю, что Украина вступит в ЕС сразу после окончания войны

По словам Шмыгаля, Украина и ЕС завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Украина ожидает, что эти переговорные кластеры будут открыты в первой половине 2025 года.

"В 2025 году наша цель - открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно. Мы активно работаем над достижением этой цели. Я уверен, что для достижения этой цели не существует никаких реальных препятствий - необходимы только политическая воля и общая приверженность к упорной работе", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что Украина доказала, что может двигаться "с беспрецедентной скоростью" и добиваться результатов не за годы, а за месяцы.

"Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны", - отметил Шмыгаль.