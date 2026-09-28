Шмигаль: Тарифи на газ для українців залишаться незмінними до кінця зими

Продовження механізму ПСО гарантує, що вартість "блакитного палива" для населення не зростатиме під час опалювального сезону.

"Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", - зазначив міністр.

Шмигаль підкреслив, що це рішення є критично важливим для мільйонів українських родин під час війни. Воно дозволить забезпечити надійне та безперебійне постачання газу, а також стабільну роботу теплових об'єктів і всієї енергосистеми України.

"Попри значні втрати галузі внаслідок російських атак, держава продовжить створювати умови, аби захистити людей", - заявив він.