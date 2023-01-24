Шмигаль про ситуацію зі світлом та теплом: пройшли екватор зими, але розслаблятися рано

Росія намагалася занурити Україну у темряву, але усі її спроби провалилися. Ми вже пройшли половину зими, проте розслаблятися поки не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Минулого тижня Україна пройшла "екватор" зими. Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у нас достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі. Так, у газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах - майже 1,2 млн тонн вугілля.

Він зазначив, що вчора було ухвалено розпорядження, яким державній компанії НАК "Нафтогаз України" дозволили залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу.

Прем'єр-міністр додав, що стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим.

"Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу", - сказав він.

З огляду на це, Україна має дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення.