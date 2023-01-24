Шмыгаль о ситуации со светом и теплом: прошли экватор зимы, но расслабляться рано

Россия пыталась погрузить Украину во тьму, но все ее попытки провалились. Мы уже прошли половину зимы, но расслабляться пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"На прошлой неделе Украина прошла "экватор" зимы. С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории. На данный момент все попытки России погрузить Украину в темноту провалились. Мы достойно прошли первую половину зимы. Но расслабляться очень и очень рано. Работа продолжается", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что у нас достаточно ресурсов для продления и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. Так, в газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах - почти 1,2 млн тонн угля.

Он отметил, что вчера было принято распоряжение, которым государственной компании НАК "Нефтегаз Украины" разрешили привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро. На эти деньги компания сможет импортировать дополнительные объемы газа.

Премьер-министр добавил, что состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым.

"Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС, которую российские террористы превратили в потенциальную угрозу для всего мира", - сказал он.

Учитывая это, Украина должна соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения.