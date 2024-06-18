Шмигаль про ситуацію в енергетиці: складна, докладаємо зусиль, щоб українці були зі світлом

Ситуація з енергетикою в Україні залишається складною. Але уряд максимально докладає зусилля для того, щоб всі громадяни були зі світлом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під-час засідання уряду.
Шмигаль нагадав, що через складну ситуацію зі світлом генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу.
"Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - сказав прем'єр.
Він також доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. Це необхідно для того, щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО.
Днями ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що в Україні власників генераторів будуть штрафувати за перевищення норм шуму. Однак ці дані не відповідають дійсності.
Пізніше Міністерство охорони здоров'я нагадало, що у законі вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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