RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль о ситуации в энергетике: сложная, прилагаем усилия, чтобы украинцы были со светом

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Ситуация с энергетикой в Украине остается сложной. Но правительство максимально прилагает усилия для того, чтобы все граждане были со светом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль напомнил, что из-за сложной ситуации со светом генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса.

"Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - сказал премьер.

Он также поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах. Это необходимо для того, чтобы сделать невозможными дальнейшие информационные манипуляции и ИПСО.

Что предшествовало

На днях СМИ появилась информация, что в Украине владельцев генераторов будут штрафовать за превышение норм шума. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Позже Министерство здравоохранения напомнило, что в законе требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальОтключения светаБлэкаутГрафик отключения света