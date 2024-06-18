Шмыгаль о ситуации в энергетике: сложная, прилагаем усилия, чтобы украинцы были со светом

Шмыгаль напомнил, что из-за сложной ситуации со светом генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса.

"Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - сказал премьер.

Он также поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах. Это необходимо для того, чтобы сделать невозможными дальнейшие информационные манипуляции и ИПСО.

Что предшествовало

На днях СМИ появилась информация, что в Украине владельцев генераторов будут штрафовать за превышение норм шума. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Позже Министерство здравоохранения напомнило, что в законе требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

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