Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление

Украинские силы обороны тщательно готовятся к грядущему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы начнем ... (контрнаступление ВСУ, - ред.) когда будет подходящее время, когда оно будет полностью готово ... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что сейчас силы обороны скрупулезно занимаются подготовкой к контрнаступлению, чтобы оно было безоговорочно успешным.

"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", - добавил Шмыгаль.