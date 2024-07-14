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Україна не проводить й не планує експорт електроенергії, - Міненерго

Україна, Неділя 14 липня 2024 15:56
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Україна не проводить й не планує експорт електроенергії, - Міненерго Фото: Україна не проводить експорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Експорт електроенергії в Україні не проводиться, мало того, такі дії нині навіть не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо міфів про те, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, Колісник сказав, що дані дії навіть не плануються найближчим часом.

"Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електрики, - ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (для спростування ворожих вкидів,- ред.)", - заявив він.

Натомість міністерство закликало побутових споживачів слідкувати за офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

Водночас заступник міністра повідомив, що найважча ситуація за останню добу через продовження обстрілів була зафіксована у Харкові.

"Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено", - зазначив заступник міністра.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, що вже кілька місяців українці живуть з графіками відключення світла. До цього призвела низка чинників, зокрема російські обстріли та затримка необхідної допомоги від США.

Однак влітку ситуація значно погіршилась, а графіки стали суворіші. Причиною тому - збільшення потреб населення через спеку. Зауважимо, що зараз споживання електроенергії в Україні знаходиться на максимальній позначці для літнього періоду.

Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює - читайте у матеріалі.

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