Шмигаль розповів, як Україна отримуватиме 50 млрд євро від ЄС до 2027 року

Глава уряду нагадав, що Україна вже отримала від Євросоюзу перші 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility. У квітні очікується передача ще 1,5 млрд євро.

"І далі, починаючи з травня, ми виконуватимемо певні заходи та реформи, прописані в українському плані (Ukraine Facility - ред.). Там приблизно від 70 до 100 заходів. Вони виконуватимуться протягом 4 років", - розповів Шмигаль.

За його словами, транші від ЄС Україна отримуватиме кожного кварталу.