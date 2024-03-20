Шмыгаль рассказал, как Украина будет получать 50 млрд евро от ЕС до 2027 года

Глава правительства напомнил, что Украина уже получила от Евросоюза первые 4,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В апреле ожидается передача еще 1,5 млрд евро.

"И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные мероприятия и реформы, прописанные в украинском плане (Ukraine Facility - ред.). Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, транши от ЕС Украина будет получать каждый квартал.