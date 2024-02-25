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Шмигаль розповів, чи призначать міністрів замість виконувачів обов'язків

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд працює над призначення міністрів замість виконувачів обов'язків. Коли буду відповідні рішення - невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми працюємо над цим. Очевидно, це відбудеться", - сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр не уточнив, коли саме буде призначення міністрів.

 

Які міністерства не мають постійних очільників

Нагадаємо, наразі в українському уряді три міністерства, які мають тимчасових очільників. Йдеться про Міністерство молоді та спорту (в. о. Максим Бідний), Міністерсто культури та інформаційної політики (в. о. Ростислав Карандєєв) та Міністерво у справах ветеранів (в .о. Олександр Порхун).

Порхун у Міністерстві ветеранів замінив Юлію Лапутіну. 

Додамо, що відставку Лапутіної прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами - це "питання виключно менеджменту", а "кроки перезавантаження" будуть продовжуватися не тільки в цьому напрямі.

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Денис Шмигаль