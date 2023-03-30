Ветеранський бізнес. Шмигаль анонсував розширення програми: подробиці

Кабінет міністрів розширив програму "Ветеранський бізнес", яка дає змогу військовим та їх рідним розпочинати власний бізнес в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Першим кроком розширюємо програму "Ветеранський бізнес". Мова йде про гранти для ветеранів та членів їхніх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері. Сьогодні Уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів єРобота, яка включатиме окремі напрямки саме для ветеранського бізнесу", - сказав Шмигаль.

Всього напрямків буде три.

Перший міститиме в собі отримання бізнесом гранту розміром 250 тисяч гривень. Ветеран може отримати грант за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.

Другий напрямок - 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. При цьому співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

Третій напрямок - один мільйон гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранту - це створити від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30. Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно. Завдяки програмі єРобота вже створені понад 3,5 тисячі нових бізнесів. Ми очікуємо, що в наступні роки урядові безповоротні гранти дозволять створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях та куточках нашої країни", - розповів Шмигаль.