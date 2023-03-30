ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы: подробности

Новина українською →
Украина, Четверг 30 марта 2023 18:01
Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы: подробности Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров расширил программу "Ветеранский бизнес", позволяющую военным и их родным начинать собственный бизнес в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Первым шагом расширяем программу "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере. Сегодня Правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов естьРабота, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса" , - сказал Шмыгаль.

Всего направлений будет три.

Первый будет включать в себя получение бизнесом гранта в размере 250 тысяч гривен. Ветеран может получить грант при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.

Второе направление - 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. При этом софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.

Третье направление - один миллион гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – это создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны.

"Здесь так же как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30. Все заявки на гранты будут приниматься через Действие. Все будет просто, понятно и удобно. Благодаря программе естьРабота уже созданы более 3,5 тысяч новых бизнесов. Мы ожидаем, что в следующие годы правительственные безвозвратные гранты позволят создать тысячи новых ветеранских бизнесов в разных отраслях и уголках нашей страны", - рассказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине уже был создан электронный реестр ветеранов. Однако он будет запущен после окончания войны России против Украины по соображениям безопасности.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны.

К тому же правительство упростило процедуру оформления льгот для ветеранов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины ветеран Война России против Украины
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством