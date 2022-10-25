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Шмигаль про роботу німецького IRIS-T в Україні: збиває 9 із 10 ракет

Фото: IRIS-T в Україні збиває 9 із 10 ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T ефективно працюючи в Україні, збиває дев'ять із десяти ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на прес-конференції під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок, 25 жовтня.

"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Дев'ять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити", - сказав він.

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